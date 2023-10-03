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Şişli'de trafik kazaları mahalleliyi isyan ettirdi! A Haber’de çağrıda bulundu

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 12:41
İstanbul Şişli Esentepe mahallesi, Eczacı sokakta sık sık kazalar meydana geliyor. Mahalleli ise durumdan şikayetçi. Ppeki kazalar nasıl önlenebilir? Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, "Derhal bu tip kavşaklara hemen el koyalım gerekli düzenlemeleri yapalım." dedi.
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