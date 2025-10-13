13 Ekim 2025, Pazartesi

Şırnak'ta korkunç anlar! Trafikte tartıştığı şahsı aracıyla böyle ezdi
Şırnak’ta korkunç anlar! Trafikte tartıştığı şahsı aracıyla böyle ezdi

Şırnak'ta korkunç anlar! Trafikte tartıştığı şahsı aracıyla böyle ezdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.10.2025 16:29
Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafikte sözlü başlayan tartışma faciaya davetiye çıkardı. Taraflardan biri aracından indi, diğeri aracıyla şahsı ezmeye kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
