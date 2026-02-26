Başkan Erdoğan’dan gençlere çağrı: Felaket tellalları hayallerinize engel olamaz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar sofrasında buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı. Ramazan’ın paylaşma ve kaynaşma ruhunu vurgulayan Erdoğan, gençlerin ülkenin geleceğinde oynadığı öncü rolü dikkat çekerek, “Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim.” dedi. Erdoğan gençlere uyarıda bulunarak “Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin hayallerinizle aranıza girmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.