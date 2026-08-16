Bakan Kurum: "İstanbul'da dönüştürdüğümüz konut sayısı 1 milyona ulaştı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Beykoz'da kentsel dönüşümle yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Kazım Sönmez'in “Devletten daha güvenceli kim olabilir?” sözlerine de yer verdi. Kurum, paylaşımında, “İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000'a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy.” ifadelerini kullandı.