17 Şubat 2024, Cumartesi
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Sirke değil asitli su! Etiketinde meyve var içinde yok
Sirke, probiyotik bir fermantasyon ürünüdür. Onun için 'şifa deposu' demek doğru bir tabir olur ancak Çukurova Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonucu pek de iç açıcı değil. Çünkü marketlerden alınan birçok sirkede, hammadde kullanılmadığı tespit edildi. Yani üzüm, elma, alıç ya da beyaz sirkede bulunan meyveler aldığımız o şişenin içinde yok demek oluyor bu. Peki güvenilir olanını nasıl anlayacağız? Fitoterapi uzmanı Ümit Aktaş A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.