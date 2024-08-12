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Şirince evlerinin özellikleri neler?

Şirince evlerinin özellikleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 12:54
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'deki evler, mimarisiyle dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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Şirince evlerinin özellikleri neler?
Şirince evlerinin özellikleri neler?
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