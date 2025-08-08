08 Ağustos 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sinop'ta tehlikeli yol
Sinop'ta bir mahallede yaşayan vatandaşlar, il özel idarennin sorumluluğu altındaki tek ulaşım yollarının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere acil çağrıda bulundu. Yolun altının uçurum ve ciddi bir tehlike arz ettiğini söyleyen bölge halkı, hem can güvenliklerinin tehlikede olduğunu hem de muhtemel bir afet durumunda müdahalenin imkânsız hale gelebileceğini söylediler.