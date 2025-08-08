08 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Sinop'ta tehlikeli yol
Sinop’ta tehlikeli yol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.08.2025 12:55
Sinop'ta bir mahallede yaşayan vatandaşlar, il özel idarennin sorumluluğu altındaki tek ulaşım yollarının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere acil çağrıda bulundu. Yolun altının uçurum ve ciddi bir tehlike arz ettiğini söyleyen bölge halkı, hem can güvenliklerinin tehlikede olduğunu hem de muhtemel bir afet durumunda müdahalenin imkânsız hale gelebileceğini söylediler.
