Sinop’ta tehlikeli yol

Sinop'ta bir mahallede yaşayan vatandaşlar, il özel idarennin sorumluluğu altındaki tek ulaşım yollarının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere acil çağrıda bulundu. Yolun altının uçurum ve ciddi bir tehlike arz ettiğini söyleyen bölge halkı, hem can güvenliklerinin tehlikede olduğunu hem de muhtemel bir afet durumunda müdahalenin imkânsız hale gelebileceğini söylediler.