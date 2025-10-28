28 Ekim 2025, Salı
Sındırgı'da korkutan deprem: 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı ne anlama geliyor?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken deprem uzmanları bölgedeki diri faylara dikkat çekiyor. Peki, bu deprem neyin habercisi ve bölgedeki riskli fay hatları hangileri? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ali Osman Öncel önemli değerlendirmelerde bulundu.