Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Giriş: 06.11.2025 19:55
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Sındırgı’nın yanı sıra Bursa, Kütahya, İzmir ve Manisa’da da hissedildi. 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen Sındırgı’da, son sarsıntı sonrası hayatın kısa sürede normale döndüğü belirtildi. 10 Ağustos’taki ilk büyük depremin ardından bölgede 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedilirken, 1600’e yakın bağımsız bölümün orta veya ağır hasar aldığı açıklanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede 531 afet konutu ve iş yerinin temelleri atılmıştı.
