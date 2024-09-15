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Sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

Sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 11:58
Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan adaylar içeriye alınmadı.
Sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu
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