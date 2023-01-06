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Sinan Sardoğan kimdir? Arife Gökçe olayında yeni gelişme! Müge Anlı böyle tepki gösterdi

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Giriş: 06.01.2023 09:48
Tokat Almus'ta yaşayan Arife Gökçe 17 aralık'ta kaybolurken, ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayı ele alınmaya devam ediyor. Şüpheli Sinan Sardoğan'ın öz kız kardeşi dahil birçok kadını mesajla taciz ettiği ortaya çıktı.
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