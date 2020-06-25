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Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar bir günde on binlerce maske üretiyor |Video

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Giriş: 25.06.2020 20:37
Güncelleme:25.06.2020 20:41
İstanbul Silivri Cezaevi'nde 75 mahkum günde 80 bin üzerinde maske üretimi yapıp diğer cezaevi infaz kurumlarının ihtiyacını karşılıyor. A Haber ekibi Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti ve oradaki maske üretimini yerinde görüntüledi.

İstanbul Silivri Cezaevi'nde 75 mahkum günde 80 bin üzerinde maske üretimi yapıp diğer cezaevi infaz kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

A Haber ekibi Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti ve oradaki maske üretimini yerinde görüntüledi.

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