09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Şili'de düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Son dakika dünya haberi... Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.