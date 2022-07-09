Şili'de düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Son dakika dünya haberi... Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.

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