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Şili'de düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

İHA
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Giriş: 09.07.2022 15:35
Son dakika dünya haberi... Şili'nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.
Gece düştü! Gökyüzünü aydınlattı GECE DÜŞTÜ! GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

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Meteor gökyüzünü aydınlattı
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