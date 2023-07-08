08 Temmuz 2023, Cumartesi
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Şile'de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...
Meteoroloji ve AKOM'un şiddetli yağış uyarılarını dikkate almayanlar dehşeti yaşadı. Şile'de etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişiyi Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri helikopterle kurtardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma anlarını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla gözler önüne serdi. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya, "Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.