17 Şubat 2022, Perşembe
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Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
Giresun’da eski nişanlı kurbanı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katil zanlısı tutuklandı. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.