17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 15:23
Giresun’da eski nişanlı kurbanı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katil zanlısı tutuklandı. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.
Para alayım derken borçlanmayın
Para alayım derken borçlanmayın
Ödenmeyen küsurata dikkat
Ödenmeyen küsurata dikkat
Sıla’nın katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
Sıla'nın katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
İETT otobüsü kadının üzerinden geçti
İETT otobüsü kadının üzerinden geçti
Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Dilara Şahin’in durumu nasıl?
Dilara Şahin'in durumu nasıl?
Sattığı aracın son halini görünce pişman oldu
Sattığı aracın son halini görünce pişman oldu
16 yaşındaki Sıla’ya veda!
16 yaşındaki Sıla’ya veda!
Sıla Şentürk kimdir neden öldürüldü?
Sıla Şentürk kimdir neden öldürüldü?
Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü
Merasim Sokak saldırısının 6’ncı yıl dönümü
YDS başvuru tarihi ne zaman?
YDS başvuru tarihi ne zaman?
Ünlü sosyoloğa parolalı tuzak
Ünlü sosyoloğa parolalı tuzak
Daha Fazla Video Göster