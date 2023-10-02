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Siirt'ye fıstık deposunda iğrenç görüntü! Bakanlık harekete geçti

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Giriş: 02.10.2023 15:19
Siirt'te fıstıkların depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişinin görüntüleri sonrası belirlenen adresteki 2 ton fıstığa el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullanıldı. İşte detaylar...
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