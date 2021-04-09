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Siirt'ten kahreden haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

İHA
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Giriş: 09.04.2021 18:33
Güncelleme:09.04.2021 18:35
Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Valilik yaşanan kahreden olayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan" operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Erkan Erdem (28) yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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