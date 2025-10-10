Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı

Siirt’in Tillo ilçesinde şarampole devrilen patpat sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

