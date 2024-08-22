22 Ağustos 2024, Perşembe
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Siirt’te karbondioksit gaz hattında sızıntı!
Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar mevkiinde bulunan Dodan-Batı Raman ana karbondioksit gaz hattında sızıntı meydana geldi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda, Dodan görevlileri, ana tesisten gaz akışını durdurarak hat boşaltıldı. AFAD ve Batman TPAO İş Güvenliği uzmanları ile birlikte yapılan ölçümler sonucunda, herhangi bir zararlı maddeye rastlanmadığı ve tehlike bulunmadığı belirtildi.