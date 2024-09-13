Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı dronelarla koruma

Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte hırsızlığa karşı bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriyeleri sıkılaştırdı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek gerekli uyarılar yaptı.

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