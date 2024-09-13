13 Eylül 2024, Cuma
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Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı dronelarla koruma
Siirt'te fıstık hasadının yaklaşması ile birlikte hırsızlığa karşı bağ ve bahçelerde jandarma ekipleri devriyeleri sıkılaştırdı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek gerekli uyarılar yaptı.