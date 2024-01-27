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Siirt-Şırnak kara yolu kapatıldı! Kar yağışı nedeniyle Şırnak kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı

DHA
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Giriş: 27.01.2024 01:20
Siirt Valiliği, Meşindağı geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak kara yolunun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Geçittepe Gurup köy yolunda bulunan Söğütönü, Bent, Belenoluk Ormancık, Kışlacık, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karadayı Mezrası, Sarıyaprak, Karamık mezrası ve Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek ile Ulupınar mezarlarının yolu da ulaşıma kapandı.
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