Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yıl sloganı, "7 yılda 7 kıtada" olarak belirlendi. Emine Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nda hitap eden ilk Türk lider eşi olma unvanını kazandıran proje ile Türkiye ekonomisine de 185 milyar lira geri kazandırıldı.

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