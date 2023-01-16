16 Ocak 2023, Pazartesi
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Sıfır Atık Projesi’ni izledi dondurma çubuklarıyla çerçeve yaptı! Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı
Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni televizyonda gören 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu. dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaptı. Yaptığı çerçeveyi yazdığı bir mektupla Emine Erdoğan’a gönderen minik Atahan, “Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istemedim.” derken, annesi Meltem Uyaroğlu, “Emine Hanım’ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. Hiç umudum yoktu. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik.” ifadelerini kullandı.