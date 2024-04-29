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Şifa deposu enginarın hasat zamanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:58
Türkiye'nin en büyük üretim merkezi olan Aydın'da enginar hasadı başladı. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgeden detayları aktardı.
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