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Şiddetli fırtına-yağış-yıldırım! İstanbul’da trafik yüzde 80

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 09:21
Güncelleme:04.12.2023 09:22
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul'da da yağmur etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları 9 derece birden düşecek. Yeni haftanın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul trafiği şiddetli fırtına ve yağışın etkisiyle birlikte yüzde 80’lere kadar çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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