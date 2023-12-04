Şiddetli fırtına-yağış-yıldırım! İstanbul’da trafik yüzde 80

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul'da da yağmur etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları 9 derece birden düşecek. Yeni haftanın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul trafiği şiddetli fırtına ve yağışın etkisiyle birlikte yüzde 80’lere kadar çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN