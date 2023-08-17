Sıcaklıklar yeniden artacak! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! 5 günlük haritalı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların önümüzdeki günlerde giderek artacağı belirtilirken, 5 günlük yeni tahminler paylaşıldı. Buna göre özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar tekrardan artışa geçecek. İşte illere göre hava durumu...