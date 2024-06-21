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Sıcaklıklar daha da artacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 14:50
Sıcaklık yükseliyor. Hafta sonu hava  nasıl olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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Sıcaklıklar daha da artacak
Sıcaklıklar daha da artacak
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