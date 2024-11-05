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Sıcak su torbası neden patlar? Sıcak su torbasındaki kullanım hataları

Sıcak su torbası neden patlar? Sıcak su torbasındaki kullanım hataları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:11
Özellikle kış günlerinde en çok kullandığımız eşyalardan biri sıcak su torbası. Ancak kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar var. Örneğin sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. İşte bu kurallara uyulmadığında yanma tehlikesi an meselesi. Peki sıcak su torbasının doğru kullanımı nasıl olmalı? Detaylar haberimizde...
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Sıcak su torbası neden patlar?
Sıcak su torbası neden patlar?
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