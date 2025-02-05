Sibirya soğukları bir hafta devam edecek!

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, kar yağışı ve soğuk hava günlerce devam edecek. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan İstanbul Eyüpsultan'dan son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN