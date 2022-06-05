05 Haziran 2022, Pazar
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Shakira yeni aşka yelken açtı! Pique ile ayrılır ayrılmaz Chris Evans’ı takibe aldı!
Barcelona'nın yıldız defans oyuncusu Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu İspanyol oyuncuyla ilişkisini bitirdiğini açıkladı. 45 yaşındaki şarkıcı, yıldız futbolcudan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'daki takipleşme yıldızın hayranlarından kaçmadı.