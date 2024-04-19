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Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kamerada

İHA
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Giriş: 19.04.2024 12:53
Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki TOFAŞ Kartal marka otomobilin tekeri çıktı. Sürücünün aracın yoldan çıkmaması için yaptığı mücadele anbean araç kamarası tarafından kaydedildi.
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