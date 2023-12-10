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Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını tabancayla vurup, intihar etti

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Giriş: 10.12.2023 11:12
Olay, saat 23.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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