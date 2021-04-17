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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İHA
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Giriş: 17.04.2021 18:28
Güncelleme:17.04.2021 18:30
Antalya’nın Kemer ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonetin ön kısmı küle döndü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kemer- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seyfi T. kontrolündeki 07 YIH 03 plakalı kamyonetin motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kamyonun alevlere teslim olması ise yoldan geçen diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
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