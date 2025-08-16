16 Ağustos 2025, Cumartesi
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Yangın, ilçeye bağlı Kızılcılar Mahallesi 153393 Sokak'ta bulunan Osman S.’ye ait müstakil bir evin yanında bulunan metruk depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanlar arasında bulunan metruk depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.