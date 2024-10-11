11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sevgilisini tehdit eden genç tutuklandı

Sevgilisini tehdit eden genç tutuklandı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 10:07
Bursa'da kavga ettiği kız arkadaşını takip edip ablasına da "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" diyerek mesaj atan 29 yaşındaki Hasan S. isimli şahıs yakalanıp tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte altınla dolandırıcılıkla vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılıkla vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı
Samsun merkezli 13 ilde yasadışı bahis operasyonu
Samsun merkezli 13 ilde yasadışı bahis operasyonu
Çek ve senet kaşlığında para satan iki ayrı örgüt adliyede
Çek ve senet kaşlığında para satan iki ayrı örgüt adliyede
Bursa’da şerit ihlali böyle kaza getirdi...
Bursa'da şerit ihlali böyle kaza getirdi...
ABD’yi Milton kasırgası vurdu!
ABD’yi Milton kasırgası vurdu!
Sevgilisini tehdit eden genç tutuklandı
Sevgilisini tehdit eden genç tutuklandı
12 yaşındaki çocuğun dövüldüğü anlar kamerada
12 yaşındaki çocuğun dövüldüğü anlar kamerada
Ressam Nuh dostluk kurduğu tilkiyi her gün besliyor
Ressam Nuh dostluk kurduğu tilkiyi her gün besliyor
Silivri’de kuyumcu soygunu, 2 kilo altın çalındı
Silivri’de kuyumcu soygunu, 2 kilo altın çalındı
Tatvan Gençlik Merkezindeki KPSS kurslarına yoğun ilgi
Tatvan Gençlik Merkezindeki KPSS kurslarına yoğun ilgi
674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği
674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği
Rojin’i arama çalışmalarında gelişme!
Rojin'i arama çalışmalarında gelişme!
Daha Fazla Video Göster