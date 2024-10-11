Sevgilisini tehdit eden genç tutuklandı

Bursa'da kavga ettiği kız arkadaşını takip edip ablasına da "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" diyerek mesaj atan 29 yaşındaki Hasan S. isimli şahıs yakalanıp tutuklandı.

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