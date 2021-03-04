Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Son dakika haberi... Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçların çarpışma anı ve çarpışma sırasında olay yerinin yakınındaki vatandaşların kaçışmaları kayda girdi.

Son dakika haberi... Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçların çarpışma anı ve çarpışma sırasında olay yerinin yakınındaki vatandaşların kaçışmaları kayda girdi.