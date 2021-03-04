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Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Son dakika haberi... 'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçların çarpışma anı ve çarpışma sırasında olay yerinin yakınındaki vatandaşların kaçışmaları kayda girdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Kaza Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4533 sokaktan Hisar Caddesine çıkmakta olan İrfan Acar'ın kullandığı 07 GZP 68 plakalı ticari araç Hisar Caddesinde Eski Hisar istikametine seyir halindeki Mustafa Göktaş'ın kullandığı 07 LGS 70 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.

Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kapalı kasa kamyonet, cadde üzerinde park halindeki 07 ANM 368 ve 07 L 2255 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, ortalığı toz bulutu kaplarken kimsenin burnunun bile kanamaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Görüntülerde, kaldırımda bankta oturan bir vatandaşın çarpma sırasında çıkan sesle birlikte banktan fırlaması, çevredeki vatandaşların yardım için koşmaları yer alıyor.

Sesi duyan kaçtı! Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

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