27 Eylül 2024, Cuma
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Servis şoförü çocuğu ezdi “balkondan düştü” dedi
Erzurum'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Emre Kara kendisini yaşadığı siteye götüren servisin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuğun babası Abdurrahman Kara servis sürücüsünün çocuğa çarptıktan sonra balkondan düşmüş izlenimi verdiğini söyledi. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.