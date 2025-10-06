Serdar Öktem cinayeti: Şüpheliler Arnavutköy’de yakalandı

06 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 06.10.2025 22:25
Güncelleme:06.10.2025 22:25
ŞİŞLİ’de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı.
