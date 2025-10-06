06 Ekim 2025, Pazartesi
Serdar Öktem cinayeti: Şüpheliler Arnavutköy'de yakalandı
ŞİŞLİ’de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı.