Şemsiyesini ıslanan köpekle paylaştı

O an... O dostluk anı... Dünyanın belki de en fazla ihtiyaç duyduğu anlardan biri. Yağmurda ıslanan bir sokak köpeğine 5 yaşındaki minik kızın gösterdiği önem belki de tüm dünyanın özlemi bu...

Yağmurun ıslattığı bir köpek ve onu korumak isteyen bir insan. Henüz 5 yaşında minik bir çocuk... Bir kız çocuğu...

Yağmurun ıslattığı o köpeği şemsiyesi ile koruyor.

Beş yaşındaki küçük kız, şemsiyesini köpekle paylaşmaya karar veriyor...

Islanmadığından emin olmak için de köpeği dikkatle takip ediyor. O dostluk anı ise cep telefonları ile böyle kaydediliyor.