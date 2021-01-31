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Şemsiyesini ıslanan köpekle paylaştı
O an... O dostluk anı... Dünyanın belki de en fazla ihtiyaç duyduğu anlardan biri. Yağmurda ıslanan bir sokak köpeğine 5 yaşındaki minik kızın gösterdiği önem belki de tüm dünyanın özlemi bu...
Yağmurun ıslattığı bir köpek ve onu korumak isteyen bir insan. Henüz 5 yaşında minik bir çocuk... Bir kız çocuğu...
Yağmurun ıslattığı o köpeği şemsiyesi ile koruyor.
Beş yaşındaki küçük kız, şemsiyesini köpekle paylaşmaya karar veriyor...
Islanmadığından emin olmak için de köpeği dikkatle takip ediyor. O dostluk anı ise cep telefonları ile böyle kaydediliyor.