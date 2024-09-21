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Selin vurduğu Araklı’da vatandaş A Haber’e konuştu

Selin vurduğu Araklı’da vatandaş A Haber’e konuştu

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 09:24
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Trabzon’da beklenen sağanak yağış ilçelerde zarara yol açtı. Araklı’da sel meydana gelirken Sürmene’de heyelan oluştu. Komşularına yardıma giden Ali Demir isimli vatandaş kayboldu. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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