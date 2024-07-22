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Selfie çekerken köprüden düştü! Haliç Köprüsü’nde korku dolu anlar

Selfie çekerken köprüden düştü! Haliç Köprüsü’nde korku dolu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 16:39
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı sırada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken, seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesi var.
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Selfie çekerken köprüden düştü
Selfie çekerken köprüden düştü
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