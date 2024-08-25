25 Ağustos 2024, Pazar
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Sel bölgesinde yaralar sarılacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sel felaketinin ikinci gününde de incelemelerini sürdürdüğü Bünyan’da kayıp kişiyle ilgili acı haberi duyurarak, Muhittin Saraç’ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Saraç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Bünyan halkına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, yaraların el ele sarılacağını ifade etti.