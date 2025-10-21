21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şeker ile kanserin ilişkisi var mı? Onkolog Yavuz Dizdar'dan ezber bozan çıkış
Şeker ile kanserin ilişkisi var mı? Onkolog Yavuz Dizdar’dan ezber bozan çıkış

Şeker ile kanserin ilişkisi var mı? Onkolog Yavuz Dizdar'dan ezber bozan çıkış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 16:14
ATV Haber çağın hastalığı kanserle ilgili bir dosyanın kapağını araladı ve ünlü onkolog Yavuz Dizdar'a mikrofon uzattı. Kanser vakalarındaki aratıştan, nedenlerine kadar birçok konuyu sordu. Yavuz Dizdar ekip arkadaşlarımızın sorularına çok dikkat çekici açıklamalarla cevap verdi. Kanserle ilgili ezberleri bozan açıklamalar arasında en dikkat çekeni şekerle kanser arasında doğrudan ilişkisi olmadığı sözleri oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şeker ile kanserin ilişkisi var mı? Onkolog Yavuz Dizdar’dan ezber bozan çıkış
Sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Modern Şehirler Yozgat’ta
Modern Şehirler Yozgat’ta
7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
26 bin 673 sağlık personeli alınacak!
26 bin 673 sağlık personeli alınacak!
Ev sahiplerinden fahiş talepler!
Ev sahiplerinden "fahiş" talepler!
Aksaray’da otomobil ile tır çarpıştı
Aksaray’da otomobil ile tır çarpıştı
Muğla’da yağmur ve deniz keyfi bir arada
Muğla’da yağmur ve deniz keyfi bir arada
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
Düğün yeri bakarken canından oluyordu
Düğün yeri bakarken canından oluyordu
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
Daha Fazla Video Göster