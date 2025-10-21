Şeker ile kanserin ilişkisi var mı? Onkolog Yavuz Dizdar’dan ezber bozan çıkış

ATV Haber çağın hastalığı kanserle ilgili bir dosyanın kapağını araladı ve ünlü onkolog Yavuz Dizdar'a mikrofon uzattı. Kanser vakalarındaki aratıştan, nedenlerine kadar birçok konuyu sordu. Yavuz Dizdar ekip arkadaşlarımızın sorularına çok dikkat çekici açıklamalarla cevap verdi. Kanserle ilgili ezberleri bozan açıklamalar arasında en dikkat çekeni şekerle kanser arasında doğrudan ilişkisi olmadığı sözleri oldu.

