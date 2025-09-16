16 Eylül 2025, Salı
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde! Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımına dikkat
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde! Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımına dikkat
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 16:33
Şeker hastalığında sadece kalp sağlığı değil ayak sağlığı da hayati önem taşıyor. Uzmanlar, yanlış tırnak kesimi ve küçük yaraların gözden kaçmasının, diyabet hastalarında ciddi sonuçlara hatta uzuv kaybına kadar gidebileceğine dikkat çekiyor.
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlıklarına karşı denetimlerini artırdı
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde!
"Sakin şehir"de deniz feneri
Ankara’da uzman çavuşa silahlı saldırı!
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Ayı incir yemek için bahçeye girdi
Kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu
Antalya'da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Kırşehir'de lostra kültürü yok oluyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti
Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi
96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor
