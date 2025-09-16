Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde! Ayakkabı seçimi ve çorap kullanımına dikkat

Şeker hastalığında sadece kalp sağlığı değil ayak sağlığı da hayati önem taşıyor. Uzmanlar, yanlış tırnak kesimi ve küçük yaraların gözden kaçmasının, diyabet hastalarında ciddi sonuçlara hatta uzuv kaybına kadar gidebileceğine dikkat çekiyor.

