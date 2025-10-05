05 Ekim 2025, Pazar

Şeker hastaları için sağlıklı alternatif! Burma kadayıf hurma suyuyla buluştu

Şeker hastaları için sağlıklı alternatif! Burma kadayıf hurma suyuyla buluştu

05.10.2025 09:09
Diyarbakır'ın eşsiz lezzetlerinden biri olan burma kadayıfı sağlıklı hale getirildi. Rafine şeker yerine hurma suyu kullanılarak yapılan tatlı diyabetliler ve diyet yapanlardan büyük ilgi gördü.
