Şehre Yakın Şile’nin Bıçkıdere Köyü’nde

Şehirden uzak Şile'nin yemyeşil doğasıyla iç içe olan Bıçkıdere Köyü... Kış yaklaşıyor, hazırlıklar da hızla devam ediyor. Tarhana, erişte ve turşular hazırlanıyor. Köylüler, yıllardır süregelen geleneklerini yaşatarak kışa dolu dolu hazırlanıyor. Köyün sıcacık insanları birlik olarak her şeyin üstesinden geliyor.

