Şehre Yakın Samsun’da Kabadüz Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi bu hafta Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kabadüz Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz stres ve kalabalıktan uzak köyde bir gün geçirdi. Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlenimleri…

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