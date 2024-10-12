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Şehre Yakın Samsun’da Kabadüz Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın Samsun’da Kabadüz Köyü’ne konuk oldu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 12:12
Şehre Yakın ekibi bu hafta Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kabadüz Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz stres ve kalabalıktan uzak köyde bir gün geçirdi. Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlenimleri…
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