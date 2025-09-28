Şehre Yakın Karahacılı Köyü’nde

Şehre Yakın ekibinin bu bölümdeki durağı Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Karahacılı Köyü oldu. Ekibimiz köyün misafirperver insanlarıyla bir gün geçirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN