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Şehre Yakın ekibi Erzurum Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu

Şehre Yakın ekibi Erzurum Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 15:04
A Haber ekranlarının ilgiyle izlenen kimilerinin köy hasretini giderdiği kimilerinin ise Anadolu kültürünü yakından tanıdığı Şehre Yakın programı Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu. Stresten uzak ama zorlu köy yaşamının renkli görüntülerini ekiplerimiz sizler için görüntüledi.
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Şehre Yakın ekibi Erzurum Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu
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