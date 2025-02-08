Şehre Yakın ekibi Erzurum Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu

A Haber ekranlarının ilgiyle izlenen kimilerinin köy hasretini giderdiği kimilerinin ise Anadolu kültürünü yakından tanıdığı Şehre Yakın programı Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Kavuşturan Köyü’ne misafir oldu. Stresten uzak ama zorlu köy yaşamının renkli görüntülerini ekiplerimiz sizler için görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN